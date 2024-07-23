Какие продукты спасут ваши ногти от ломкости

Как питание влияет на состояние ногтей: ключевые продукты

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Чтобы сохранить ногти здоровыми и избежать их пожелтения, ломкости и появления пятен, необходимо правильно питаться. Важную роль в этом играют продукты, богатые витаминами и минералами.

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Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны, содержат витамин C, который необходим для выработки коллагена и обладает антиоксидантными свойствами. Ягоды также богаты витамином C, полезным для ногтей и кожи.

Миндаль является источником витамина E, омега-3 и цинка, которые способствуют здоровому росту ногтей. Включение этих продуктов в рацион помогает поддерживать хорошее состояние ногтевых пластин.