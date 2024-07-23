Как зубочистки могут вызвать серьезные проблемы с зубами и деснами

Использование зубочистки для удаления остатков пищи из зубов кажется простым и эффективным способом. Однако дантисты предупреждают, что это не самый безопасный метод.
Деревянные зубочистки могут легко сломаться, что приводит к занозам и воспалениям десен. В случае поломки зубочистки попытки извлечь ее кусочек могут усилить воспаление и даже привести к инфекции. Повреждения десен и ротовой полости могут возникнуть не только из-за поломки, но и из-за неаккуратного использования зубочистки.
Кроме того, зубочистки могут повредить зубы, пломбы и виниры. В качестве более безопасной альтернативы дантисты рекомендуют использовать зубную нить для удаления остатков пищи после каждого приема пищи.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.