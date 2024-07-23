Что произойдет, если вы начнете ходить босиком

Врач-травматолог Баранов объяснил пользу ходьбы босиком

Летом идеально ходить босиком по траве, песку, гальке или даже по домашнему ковру. Это положительно влияет на здоровье, утверждает врач-травматолог Алексей Баранов. Ходьба босиком стимулирует нервные окончания и улучшает кровообращение, что стабилизирует работу сердца и сосудов.

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Она активизирует лимфатическую систему, снижая отеки и предотвращая варикоз на ранних стадиях. Прогулки без обуви развивают баланс и координацию движений, тренируя тактильную функцию и проприоцептивную чувствительность, ответственную за ориентацию тела в пространстве.

Также босоногая ходьба укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшая состояние стоп и суставов, и снижает риск заболеваний позвоночника. Кроме того, босиком укрепляется иммунитет, так как ноги не находятся в неблагоприятном микроклимате обуви, что снижает риск простудных заболеваний.