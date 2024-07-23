Неожиданные применения бальзама для волос

Многофункциональность бальзама для волос: от бритья до ухода за кожей

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бальзам для волос, который есть почти у каждой девушки, может выполнять гораздо больше функций, чем просто уход за волосами. Этот многофункциональный продукт может заменить средства для бритья, обеспечивая идеальное скольжение бритвы и защиту кожи.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Кроме того, он может выступать в роли средства для снятия макияжа, эффективно удаляя косметику с лица и глаз. Для придания коже мягкости можно растворить немного бальзама в воде и принять ванну.

Более того, бальзам для волос может использоваться как замена шампуню, делая волосы гладкими и послушными. Применение этих простых лайфхаков позволит сэкономить на косметических средствах и наслаждаться их эффективностью.