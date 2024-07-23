Неожиданные применения бальзама для волос

Бальзам для волос, который есть почти у каждой девушки, может выполнять гораздо больше функций, чем просто уход за волосами. Этот многофункциональный продукт может заменить средства для бритья, обеспечивая идеальное скольжение бритвы и защиту кожи.
Кроме того, он может выступать в роли средства для снятия макияжа, эффективно удаляя косметику с лица и глаз. Для придания коже мягкости можно растворить немного бальзама в воде и принять ванну.
Более того, бальзам для волос может использоваться как замена шампуню, делая волосы гладкими и послушными. Применение этих простых лайфхаков позволит сэкономить на косметических средствах и наслаждаться их эффективностью.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.