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Неожиданные применения бальзама для волос

Многофункциональность бальзама для волос: от бритья до ухода за кожей

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Моя семья » Красота и стиль

Бальзам для волос, который есть почти у каждой девушки, может выполнять гораздо больше функций, чем просто уход за волосами. Этот многофункциональный продукт может заменить средства для бритья, обеспечивая идеальное скольжение бритвы и защиту кожи.

Многофункциональность бальзама для волос: от бритья до ухода за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Кроме того, он может выступать в роли средства для снятия макияжа, эффективно удаляя косметику с лица и глаз. Для придания коже мягкости можно растворить немного бальзама в воде и принять ванну.

Более того, бальзам для волос может использоваться как замена шампуню, делая волосы гладкими и послушными. Применение этих простых лайфхаков позволит сэкономить на косметических средствах и наслаждаться их эффективностью.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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