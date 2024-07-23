Запрещенные летние процедуры: что категорически нельзя делать с кожей

Какие косметические процедуры следует избегать летом

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины регулярно посещают косметолога для поддержания хорошего состояния кожи. Однако летом следует избегать некоторых процедур из-за повышенной солнечной активности и жары.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

В "запретный список" попадают инъекции, хирургические вмешательства, лазерное удаление новообразований, пигментных пятен и сосудов, а также лазерная эпиляция. Ботулотоксин требует защиты от солнца в течение двух недель после процедуры.

Летом можно проводить контурную пластику с использованием филеров и аппаратные процедуры радиочастотного и электроволнового лифтинга. Идеальной летней процедурой считается комплексный уход, включающий щадящую чистку лица, увлажнение и лимфодренажный массаж.

Срединные пилинги летом не рекомендуется проводить из-за травматичности и длительного восстановления, однако некоторые специалисты делают их летом, чтобы избежать неудобств зимнего периода реабилитации и воспользоваться бархатным сезоном на море.