Запрещенные летние процедуры: что категорически нельзя делать с кожей

Многие женщины регулярно посещают косметолога для поддержания хорошего состояния кожи. Однако летом следует избегать некоторых процедур из-за повышенной солнечной активности и жары.
В "запретный список" попадают инъекции, хирургические вмешательства, лазерное удаление новообразований, пигментных пятен и сосудов, а также лазерная эпиляция. Ботулотоксин требует защиты от солнца в течение двух недель после процедуры.
Летом можно проводить контурную пластику с использованием филеров и аппаратные процедуры радиочастотного и электроволнового лифтинга. Идеальной летней процедурой считается комплексный уход, включающий щадящую чистку лица, увлажнение и лимфодренажный массаж.
Срединные пилинги летом не рекомендуется проводить из-за травматичности и длительного восстановления, однако некоторые специалисты делают их летом, чтобы избежать неудобств зимнего периода реабилитации и воспользоваться бархатным сезоном на море.
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