Летние маски, которые сделают вашу кожу безупречной

Летние маски для кожи: натуральные маски в домашних условиях

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето предоставляет отличную возможность улучшить состояние кожи с помощью бюджетных средств. В частности, стоит обратить внимание на сезонные продукты, из которых можно приготовить домашние маски.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Среди популярных вариантов масок выделяются:

Клубничная маска: эта ягода богата витаминами и антиоксидантами, улучшает состояние кожи и борется с тусклым цветом лица. В сочетании с жирной сметаной она дает увлажняющий эффект, а добавление меда помогает бороться с возрастными изменениями.

Огуречная маска: огурец часто используется в уходовой косметике благодаря своим увлажняющим и освежающим свойствам. Он помогает уменьшить морщины, устранить признаки усталости и прыщики.

Малиновая маска: эта ягода обладает мощным антибактериальным эффектом и помогает бороться с прыщами и первыми признаками старения.

Регулярное использование этих масок сделает вашу кожу ухоженной и сияющей в летний период.