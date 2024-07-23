Ваш уход за кожей летом может быть неправильным: вот как это исправить

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Ключевые ошибки ухода за кожей летом и как их исправить

Моя семья » Красота и стиль

Летом важно изменить подход к уходу за кожей, иначе можно ухудшить её состояние, что приведет к появлению прыщей и усилению возрастных изменений. Эксперты выявили три основные ошибки в летнем уходе за кожей.

Ключевые ошибки ухода за кожей летом и как их исправить
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Во-первых, использование большого количества косметики забивает поры, вызывая прыщи. Летом предпочтительны легкие текстуры косметики. Во-вторых, качественное очищение кожи особенно важно, чтобы удалять загрязнения и избегать пересушивания. Увлажняющие средства помогут поддерживать водный баланс.

В-третьих, правильное питание имеет большое значение, так как сладкие напитки и вредные продукты способствуют появлению прыщей. Изменив подход к уходу за кожей и питанию летом, можно сохранить её здоровье и красоту.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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