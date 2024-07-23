Как за несколько недель улучшить состояние ресниц

Как отрастить густые ресницы: простые методы

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Далеко не каждая девушка может похвастаться густыми и длинными ресницами. Не все хотят связываться с наращиванием из-за его недостатков. Однако есть простые способы, которые помогут улучшить внешний вид ресниц. Эффективные методы:

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Касторовое масло наносимое специальной щеточкой, уже через несколько недель дает видимый результат. Использовать его нужно перед сном, как тушь.

Масло усьмы не только "отращивает" ресницы, но и улучшает качество бровей. По мнению экспертов, оно восстанавливает ресницы даже после наращивания.

Внешняя красота — результат правильного питания. Обогащайте рацион витаминами А и группы В.

Ромашковый чай перед сном помогает быстрее уснуть и улучшает состояние ресниц. Также он избавляет от утренних отеков вокруг глаз.