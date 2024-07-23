Не хотите отеков по утрам: попробуйте эти методы

Все хотя бы раз в жизни сталкивались с утренней отечностью лица, особенно в области глаз и век. Основные причины включают употребление перед сном алкоголя, кислой или соленой пищи, что может сигнализировать о ряде заболеваний.
В жаркое время года человек пьет много воды, что также провоцирует отеки. Горизонтальное положение тела ночью осложняет работу почек, что приводит к скоплению жидкости. Чтобы избежать отеков, важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
Отказ от алкоголя и соленой пищи перед сном поможет снизить риск появления отеков. Если проблема сохраняется при здоровом образе жизни, стоит обратиться к врачу для проверки сердечно-сосудистой системы и почек.
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