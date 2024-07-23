Эти обычные продукты заменят дорогостоящие процедуры отбеливания зубов

Доступные способы белоснежной улыбки: полезные продукты

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белоснежная улыбка считается признаком обеспеченности и ухоженности, поэтому многие стремятся к идеальному состоянию зубов. Однако стоматологические услуги могут быть дорогими, что делает этот путь недоступным для некоторых людей.

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Вместо этого можно воспользоваться натуральными продуктами питания, которые помогают достичь впечатляющих результатов. Например, яблоки способствуют не только красоте зубов, но и общему здоровью.

Клубника устраняет налет от чая и кофе, морковь поддерживает красоту кожи и зубов, сельдерей улучшает общее здоровье и внешний вид зубов, а цитрусовые благодаря своим кислотам делают зубы белее.