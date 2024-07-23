Эти обычные продукты заменят дорогостоящие процедуры отбеливания зубов

Белоснежная улыбка считается признаком обеспеченности и ухоженности, поэтому многие стремятся к идеальному состоянию зубов. Однако стоматологические услуги могут быть дорогими, что делает этот путь недоступным для некоторых людей.
Вместо этого можно воспользоваться натуральными продуктами питания, которые помогают достичь впечатляющих результатов. Например, яблоки способствуют не только красоте зубов, но и общему здоровью.
Клубника устраняет налет от чая и кофе, морковь поддерживает красоту кожи и зубов, сельдерей улучшает общее здоровье и внешний вид зубов, а цитрусовые благодаря своим кислотам делают зубы белее.
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