Методы ухода за блондом, которые вы обязаны попробовать

Как избежать желтизны: лучшие средства и процедуры для блондинок

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сохранение блондинистого цвета волос требует особого ухода, чтобы избежать неприятной желтизны. Самостоятельное окрашивание может быть сложным, поэтому рекомендуется использовать качественные профессиональные краски и добавлять ампульный уход для снижения вредного воздействия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для поддержания цвета применяйте тонирующие шампуни и маски, специально разработанные для блондинок. Домашние средства, такие как кефир и лимонный сок.

Также могут помочь: кефир можно использовать в качестве маски, а лимонный сок применять как ополаскиватель. Однако глубокое восстановление и улучшение структуры волос требует профессиональных процедур и правильного питания.