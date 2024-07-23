Методы ухода за блондом, которые вы обязаны попробовать

Сохранение блондинистого цвета волос требует особого ухода, чтобы избежать неприятной желтизны. Самостоятельное окрашивание может быть сложным, поэтому рекомендуется использовать качественные профессиональные краски и добавлять ампульный уход для снижения вредного воздействия.
Для поддержания цвета применяйте тонирующие шампуни и маски, специально разработанные для блондинок. Домашние средства, такие как кефир и лимонный сок.
Также могут помочь: кефир можно использовать в качестве маски, а лимонный сок применять как ополаскиватель. Однако глубокое восстановление и улучшение структуры волос требует профессиональных процедур и правильного питания.
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