Используйте специи правильно: потрясающие советы

Пряности на протяжении тысячелетий используются не только для улучшения вкуса пищи, но и в качестве натуральных средств для здоровья и быта.
Например, гвоздика может облегчить боль в полости рта, а имбирный напиток поможет справиться с тошнотой в дороге. Молоко с куркумой укрепляет здоровье и снижает риск рака. Специи также можно использовать для ароматерапии и декоративных целей.
Порошок чили способствует сжиганию жиров, а горчичный порошок отлично чистит даже жирные пятна. Лавровый тоник помогает при кожных проблемах и отеках, его можно использовать как лосьон.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.