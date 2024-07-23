Используйте специи правильно: потрясающие советы

Как помогают пряности: от кулинарии до ароматерапии

0:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пряности на протяжении тысячелетий используются не только для улучшения вкуса пищи, но и в качестве натуральных средств для здоровья и быта.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Например, гвоздика может облегчить боль в полости рта, а имбирный напиток поможет справиться с тошнотой в дороге. Молоко с куркумой укрепляет здоровье и снижает риск рака. Специи также можно использовать для ароматерапии и декоративных целей.

Порошок чили способствует сжиганию жиров, а горчичный порошок отлично чистит даже жирные пятна. Лавровый тоник помогает при кожных проблемах и отеках, его можно использовать как лосьон.