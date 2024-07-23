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Причины включить авокадо в рацион: от похудения до идеальной кожи

Как регулярное употребление авокадо влияет на здоровье и внешний вид

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Моя семья » Красота и стиль

Авокадо, ставший привычной частью рациона многих людей, обладает многочисленными полезными свойствами, подтвержденными научными исследованиями. Регулярное употребление этого фрукта способствует укреплению здоровья и защите от преждевременного старения.

Как регулярное употребление авокадо влияет на здоровье и внешний вид
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Специалисты выяснили, что авокадо положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая риск серьезных заболеваний. Волосы становятся крепкими, гладкими и блестящими, а также ускоряется их рост.

Несмотря на высокую калорийность, авокадо помогает успешно избавиться от лишнего веса с пользой для здоровья. Фрукт улучшает состояние кожи, если употреблять его хотя бы три раза в неделю.

Также авокадо полезно для зрения, особенно для тех, кто много работает за компьютером. Наконец, авокадо часто включается в рацион людей, которые живут долго.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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