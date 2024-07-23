Причины включить авокадо в рацион: от похудения до идеальной кожи

Авокадо, ставший привычной частью рациона многих людей, обладает многочисленными полезными свойствами, подтвержденными научными исследованиями. Регулярное употребление этого фрукта способствует укреплению здоровья и защите от преждевременного старения.
Специалисты выяснили, что авокадо положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая риск серьезных заболеваний. Волосы становятся крепкими, гладкими и блестящими, а также ускоряется их рост.
Несмотря на высокую калорийность, авокадо помогает успешно избавиться от лишнего веса с пользой для здоровья. Фрукт улучшает состояние кожи, если употреблять его хотя бы три раза в неделю.
Также авокадо полезно для зрения, особенно для тех, кто много работает за компьютером. Наконец, авокадо часто включается в рацион людей, которые живут долго.
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