Подарок на 19-летие в Южной Корее: правда ли, что пластическая операция стала новой традицией?

Правда ли, что в Южной Корее на совершеннолетие дарят пластическую операцию?

2:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы Южная Корея стала известна как мировой центр пластической хирургии, потому что внешний вид играет важную роль в их обществе. На фоне растущего интереса к этим процедурам возникли слухи о том, что на совершеннолетие в этой стране принято дарить пластические операции. Но действительно ли это так? Сегодня мы разберемся, насколько распространена эта практика и какие причины стоят за её популярностью.

Пластическая хирургия в Южной Корее

Южная Корея — мировой лидер в области пластической хирургии. Процедуры по изменению внешности стали там культурным феноменом. В Сеуле и других крупных городах расположены сотни клиник, предлагающих широкий спектр услуг: от ринопластики до коррекции формы глаз. Высокий уровень медицины и доступность процедур делают Южную Корею популярным направлением для желающих изменить свою внешность.

Подарки на совершеннолетие

В Южной Корее совершеннолетие наступает в 19 лет, и это важное событие отмечается в кругу семьи и друзей. Традиционно дарят подарки, символизирующие переход к взрослой жизни, такие как часы, книги, деньги и ювелирные изделия. Однако в последние годы появилась новая тенденция — дарить пластическую операцию.

Причины популярности

Социальные ожидания

В Южной Корее большое значение придаётся внешнему виду. Красота ассоциируется с успехом как в личной жизни, так и в карьере. Молодые люди часто стремятся улучшить свою внешность, чтобы соответствовать высоким стандартам красоты.

Карьерные перспективы

Родители видят в пластической операции инвестицию в будущее своего ребёнка. Улучшенная внешность может повысить шансы на успешное трудоустройство.

Доступность и безопасность

Пластическая хирургия в Южной Корее высокоразвита, а процедуры относительно доступны по цене. Родители уверены в безопасности и качестве операций.

Не все так однозначно

Несмотря на растущую популярность, практика дарения пластической операции на совершеннолетие не является повсеместной. Мнения по этому вопросу разделяются. Некоторые считают это неприемлемым вмешательством в личное пространство, другие — прагматичным шагом для улучшения будущих возможностей.

Итак, действительно, в Южной Корее есть тенденция дарить пластические операции на совершеннолетие, однако это далеко не обязательная практика.