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Птоз лица: какие признаки указывают на потерю упругости кожи и как с этим бороться?

Признаки птоза кожи лица: как распознать начало старения?

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Птоз лица, или опущение тканей, является естественным процессом старения, когда кожа теряет свою упругость. Этот феномен часто становится источником беспокойства для многих людей, особенно тех, кто стремится сохранить молодость и привлекательность на протяжении долгих лет. Разберёмся подробнее, какие признаки указывают на начало птоза и что можно сделать для его предотвращения или улучшения состояния кожи.

Признаки птоза кожи лица: как распознать начало старения?
Фото: Freepik is licensed under Free license

Нечёткие контуры лица

Опущение кожи может привести к потере чётких контуров лица, таких как овал лица и выраженность скул. Челюсть может стать менее выраженной, что придает лицу более усталый и вялый вид.

Нависшие веки

Появление нависшего века — еще один частый признак птоза. Это происходит из-за потери тонуса кожи и уменьшения поддержки тканей вокруг глаз.

Образование морщин и складок

Птоз кожи лица часто сопровождается появлением более глубоких морщин и складок, особенно в области щек, вокруг рта и на шее. Кожа становится менее эластичной и линии становятся всё более заметны

Лишняя кожа под подбородком

Один из ярких признаков птоза — это образование складок и "мешков" под подбородком из-за опущения кожи и подкожной жировой ткани.

Что можно сделать?

Для улучшения состояния кожи лица и предотвращения дальнейшего развития птоза рекомендуется использовать косметические процедуры, такие как лифтинг, ботулинотерапия или инъекции с гиалуроновой кислотой.

Регулярный уход и профессиональные процедуры помогают справиться с возрастными изменениями и сохранить естественную красоту лица.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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