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Как часто и как долго нужно расчёсывать волосы: простые правила

Интенсивное расчёсывание волос: польза и вред

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Интенсивное расчёсывание может негативно сказаться на состоянии ваших волос, однако полное отсутствие расчёсывания также вредно. Важно делать это правильно.

Интенсивное расчёсывание волос: польза и вред
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, CC BY-SA 3.0

Расчёсывание — важная составляющая ухода за волосами. Во время этого процесса можно выполнять полезные процедуры. Расчёсывание помогает распутать волосы, очистить их от пыли и частиц кожи, а также распределить кожное сало от корней до кончиков.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется расчёсывать волосы дважды в день по 10 минут. При выборе расчёски следует учитывать длину и тип волос. Длинные волосы требуют расчёски с длинными зубьями, кудрявые волосы лучше расчёсывать влажными с использованием кондиционера или бальзама, а для сухих волос подойдут расчёски с мягкими зубьями из пластика или силикона.

При расчёсывании важно быть осторожным, особенно в области корней волос, чтобы избежать растяжения и неприятных ощущений. Разделите волосы на пряди и начинайте расчёсывать их пальцами, затем используйте тонкую расчёску с широкими зубьями. Начинайте с кончиков и постепенно поднимайтесь к корням.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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