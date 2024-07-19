Как часто и как долго нужно расчёсывать волосы: простые правила

Интенсивное расчёсывание может негативно сказаться на состоянии ваших волос, однако полное отсутствие расчёсывания также вредно. Важно делать это правильно.
Расчёсывание — важная составляющая ухода за волосами. Во время этого процесса можно выполнять полезные процедуры. Расчёсывание помогает распутать волосы, очистить их от пыли и частиц кожи, а также распределить кожное сало от корней до кончиков.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется расчёсывать волосы дважды в день по 10 минут. При выборе расчёски следует учитывать длину и тип волос. Длинные волосы требуют расчёски с длинными зубьями, кудрявые волосы лучше расчёсывать влажными с использованием кондиционера или бальзама, а для сухих волос подойдут расчёски с мягкими зубьями из пластика или силикона.
При расчёсывании важно быть осторожным, особенно в области корней волос, чтобы избежать растяжения и неприятных ощущений. Разделите волосы на пряди и начинайте расчёсывать их пальцами, затем используйте тонкую расчёску с широкими зубьями. Начинайте с кончиков и постепенно поднимайтесь к корням.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.