Что нужно знать перед тем, как нанести скраб: процедура будет эффективнее

О чём нужно помнить перед тем, как воспользоваться скрабом для кожи?

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Перед использованием скраба важно учесть несколько нюансов, чтобы получить от этой процедуры максимум пользы.

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Сухую кожу можно обрабатывать скрабом два раза в месяц, а жирную — один раз в неделю. Не стоит применять скраб на повреждённой или раздражённой коже, а также при кожных заболеваниях. Прежде чем использовать новый скраб, рекомендуется провести тест на чувствительность. Нанесите небольшое количество средства на запястье, оставьте на 20 минут и смойте. Наблюдайте за состоянием кожи в течение суток. Чтобы повысить эффективность процедуры, перед нанесением скраба примите горячий душ или ванну. Это поможет распарить кожу и расширить поры.

Если вам нравится скрабировать кожу, необязательно бежать за магазинными средствами. Ничуть не хуже покупных действуют домашние скрабы на основе морской соли, овсяных хлопьев, молотого кофе и тростникового сахара, которые легко приготовить самим.