Красивый и, главное, безопасный загар: семь правил, которые обязан помнить каждый

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Как красиво загореть и при этом не нанести вред коже?

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Для получения пользы от солнечных лучей и минимизации вреда необходимо соблюдать определённые правила.

Как красиво загореть и при этом не нанести вред коже?
Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0
  1. Используйте солнцезащитный крем: он помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Наносите крем за 20 минут до выхода на солнце и обновляйте его каждые 2 часа или чаще.
  2. Загорайте постепенно: не стремитесь получить загар за короткий промежуток времени, так как это может привести к солнечным ожогам и повреждению кожи. Начинайте с коротких сеансов на солнце и постепенно увеличивайте время.
  3. Подготовьте кожу к загару: перед началом сезона или перед поездкой на море проведите мягкий пилинг кожи, чтобы удалить омертвевшие клетки и подготовить кожу к равномерному загару.
  4. Избегайте пребывания на солнце в середине дня: максимальное количество ультрафиолетового излучения попадает на Землю с 10:00 до 16:00. В это время старайтесь сократить время пребывания на солнце, использовать солнцезащитные кремы и прикрывать кожу одеждой.
  5. Наносите солнцезащитные средства равномерно: убедитесь, что солнцезащитный крем покрывает все открытые участки кожи, включая неочевидные зоны, такие как уши, пробор, подбородок и колени.
  6. Обновляйте защиту после купания и водных процедур: наносите солнцезащитный крем заново после каждого захода в воду или посещения бассейна, а также после длительных водных активностей.
  7. Ухаживайте за кожей после загара: используйте специальные средства после загара для увлажнения и успокоения кожи, восстановления запасов влаги и закрепления красивого и ровного загара.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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