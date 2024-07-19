Один, два раза в день или реже: как часто следует менять носки

Как часто нужно менять носки?

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Носки играют важную роль в поддержании комфорта и личной гигиены, поэтому учёные тщательно изучили этот предмет гардероба. Однако однозначного ответа на вопрос, какие носки лучше и как долго их можно носить, не существует. Выбор зависит от целей использования, обуви и материала, из которого изготовлены носки.

Фото: flickr. com by Jason Evans, CC BY 2.0

Носки для повседневного использования обычно изготавливают из хлопковых или шерстяных нитей, чтобы обеспечить мягкость и комфорт. Для улучшения свойств и долговечности в изделие добавляют синтетические волокна, такие как полиамид, эластан, акрил или полиэстер. Иногда натуральные нити смешивают с целлюлозными волокнами, такими как вискоза, модал или лиоцелл, для обеспечения шелковистости и комфорта при контакте с кожей.

Спортивные носки часто состоят только из синтетических волокон или с их преобладанием. В холодную погоду рекомендуется носить тёплые носки из натуральной шерсти или акрила.

Срок годности носков не определён, однако исследования показывают, что стирка при температуре 60°C и выше убивает возбудителей болезней и неприятные запахи. Для деликатных тканей, таких как шерсть, можно использовать специальные моющие средства с активаторами отбеливания и кислородными агентами, которые уничтожают микробы и запахи при температуре 40-50°C.

Здоровым людям рекомендуется менять носки ежедневно, а людям с грибковыми инфекциями кожи стоп или ногтей — два раза в день. Важно следить за состоянием носков и заменять их при изменении структуры или размера, а также при образовании катышков или петель, которые могут вызвать дискомфорт или мозоли.