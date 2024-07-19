При выдёргивании седого волоса на его месте вырастает здоровый: правда ли это?

Если выдернуть седой волос, на его месте может вырасти здоровый?

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Седые волосы не восстанавливаются после выдёргивания. Новый волос, растущий из той же луковицы, также будет седым. Более того, существует риск повреждения фолликула, после которого волос может перестать расти. Чтобы замаскировать один седой волос, лучше всего обрезать его у корня. Когда седых волос станет много, их можно будет покрасить.

Фото: openverse.org by blmurch, CC BY-SA 2.0

В основе мифа лежит предположение, что если избавиться от старого волоса с "испорченными" меланоцитами, утратившими способность синтезировать меланин, то пришедший ему на смену волос окрасят новые меланоциты, и он уже не будет седым.

Однако на самом деле после выпадения волоса фолликул пустеет примерно неделю, затем в его нижней части из одних стволовых клеток образуется зародыш волоса, а другие превращаются в новые меланоциты. Проблема заключается в том, что с каждым циклом роста волос эффективность работы меланоцитов уменьшается из-за старения стволовых клеток. Таким образом, если выдернуть седой волос, в образовании нового будут участвовать не менее "испорченные" меланоциты — и он всё равно получится седым.

С возрастом способность стволовых клеток обновлять ткани постепенно снижается. Если постоянно выдергивать седые волосы, есть риск их дополнительно повредить — тогда создавать новые меланоциты и клетки стержня волоса будет просто не из чего. В такой ситуации новый волос может вообще не вырасти. Даже если повреждённый фолликул восстановится, седой волос вырастет снова — хотя и медленнее, чем в первый раз.

Итак, выдёргивание седых волос бесполезно: новый волос, который вырастет из той же самой луковицы, тоже будет седым. Более того, существует риск разрушения фолликула, и тогда волос может больше не вырасти. Чтобы скрыть отдельные седые волосы, лучше просто обрезать их у корня. А когда седых волос накопится много, можно будет их покрасить.