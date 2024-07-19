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Семь работающих лайфхаков по уходу за волосами: о трёх из них вы даже не знали

Семь лайфхаков, которые помогут добиться красивых и ухоженных волос

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Роскошные локоны — это не всегда подарок природы. Добиться такого эффекта можно с помощью правильного ухода.

Семь лайфхаков, которые помогут добиться красивых и ухоженных волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Вот несколько советов, которые помогут вашим волосам выглядеть ухоженно и красиво. Некоторые из них, возможно, вам даже не знакомы!

  1. Мойте голову массажной щёткой. Это поможет сэкономить шампунь и улучшить кровообращение кожи головы.
  2. Не спите с мокрыми волосами. Влажные волосы более ломкие, что может привести к жирности кожи головы и секущимся концам.
  3. Наносите кондиционер только на кончики волос. Шампунь промывает кожу головы, а кондиционеру достаточно стекающей пены для очищения длины.
  4. Используйте щадящий уход после процедур. После окрашивания, кератина, ботокса и других процедур применяйте маски, несмываемый уход и термозащиту.
  5. Защищайте волосы от высоких температур. Наносите термозащиту перед использованием фена и сушкой на солнце.
  6. Держите маску для волос всю ночь. Маски с кератином оставьте на ночь для изумительного эффекта, который преображает повреждённые волосы.
  7. Сделайте спрей от заломов. Растворите несмываемый крем в воде и перелейте в ёмкость с распылителем для ежедневного использования.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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