Семь работающих лайфхаков по уходу за волосами: о трёх из них вы даже не знали
Семь лайфхаков, которые помогут добиться красивых и ухоженных волос
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Роскошные локоны — это не всегда подарок природы. Добиться такого эффекта можно с помощью правильного ухода.
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM
Вот несколько советов, которые помогут вашим волосам выглядеть ухоженно и красиво. Некоторые из них, возможно, вам даже не знакомы!
- Мойте голову массажной щёткой. Это поможет сэкономить шампунь и улучшить кровообращение кожи головы.
- Не спите с мокрыми волосами. Влажные волосы более ломкие, что может привести к жирности кожи головы и секущимся концам.
- Наносите кондиционер только на кончики волос. Шампунь промывает кожу головы, а кондиционеру достаточно стекающей пены для очищения длины.
- Используйте щадящий уход после процедур. После окрашивания, кератина, ботокса и других процедур применяйте маски, несмываемый уход и термозащиту.
- Защищайте волосы от высоких температур. Наносите термозащиту перед использованием фена и сушкой на солнце.
- Держите маску для волос всю ночь. Маски с кератином оставьте на ночь для изумительного эффекта, который преображает повреждённые волосы.
- Сделайте спрей от заломов. Растворите несмываемый крем в воде и перелейте в ёмкость с распылителем для ежедневного использования.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру