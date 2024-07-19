Названы семь причин, которые усиливают запах пота и делают его неприятным
По каким причинам запах пота может быть сильным и отталкивающим?
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Сильный и отталкивающий запах пота может быть вызван различными факторами, такими как:
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0
- Ношение спортивной или закрытой обуви без носков, что приводит к накоплению бактерий на ногах и появлению неприятного запаха.
- Ношение одежды из недышащих синтетических материалов, которые задерживают влагу и создают благоприятные условия для размножения бактерий.
- Употребление большого количества специй, таких как чеснок и карри, которые выделяются через кожу и придают поту неприятный запах.
- Перебор алкоголя на вечеринке, что вызывает повышенное потоотделение и выделение продуктов распада алкоголя через кожу.
- Приём некоторых лекарственных препаратов, которые могут влиять на запах пота.
- Гормональные сбои, которые могут привести к изменению состава бактерий на коже и усилению запаха пота.
- Неполноценное питание, например, диеты с высоким содержанием белка и низким уровнем других питательных веществ, что может повлиять на запах пота.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру