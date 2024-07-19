Что нужно коже летом: четыре основные потребности для сохранения красоты и молодости

Основные потребности кожи летом: защита от ультрафиолета, антиоксиданты и увлажнение

Летом кожа нуждается в особом уходе, поскольку погода и климат меняются. Зимой косметика, которая использовалась ранее, может оказаться неэффективной из-за изменения погодных условий. Летом кожа подвержена большему риску возникновения воспалений, поскольку поры закупориваются, что приводит к преждевременному старению и потемнению кожи.

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Защита от ультрафиолетовых лучей является приоритетной задачей в летний период. Американская академия дерматологии рекомендует использовать водостойкие солнцезащитные средства с SPF не менее 30. Крем следует наносить за 15 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться. Предпочтение следует отдавать кремам на водной основе, так как они обеспечивают лучшую защиту и меньше закупоривают поры. Антиоксиданты также играют важную роль в защите кожи от ультрафиолетового излучения. Витамин E, витамин C, ресвератрол и экстракты различных растений, таких как черника, арника, зелёный чай и водоросли, помогают восстанавливать клетки кожи и защищают их от разрушения. Летом коже также необходимо увлажнение. Выбирайте лёгкие гелиевые текстуры кремов и используйте сыворотки и эссенции с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота обеспечивает глубокое увлажнение кожи и поддерживает её естественный водный баланс. Мягкое очищение кожи также важно в летний период. Выбирайте лёгкие пенки для умывания вместо плотных молочка или кремов. Регулярное мягкое очищение помогает предотвратить закупорку пор и возникновение воспалений.

В целом, летом коже требуется особый уход, включающий защиту от ультрафиолетовых лучей, увлажнение и мягкое очищение. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье и красоту вашей кожи в течение всего летнего сезона.