Растительное масло в вашей косметичке: узнайте способы использования

Растительное масло: как оно помогает вашей коже и волосам

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Растительное масло — это не только незаменимый ингредиент на кухне, но и многофункциональный продукт для различных бытовых задач. Оно способно превратить уход за кожей и волосами в настоящее удовольствие.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Например, для сухой кожи можно сделать скраб, смешав масло с сахаром или морской солью, что обеспечит глубокое увлажнение и очищение. В отсутствие крема для бритья растительное масло станет отличным заменителем, подходящим даже для мужчин.

Если жевательная резинка случайно приклеилась к волосам, масло поможет размягчить ее и удалить без боли. Оно также пригодится для застрявших молний на одежде — достаточно обработать проблемную область маслом.

Кроме того, если тонкие ювелирные украшения запутались, "масляная ванночка" на 10 минут решит проблему, распутывая цепочки. Эти простые, но эффективные советы доказывают, что растительное масло заслуживает места не только на кухне, но и в арсенале бытовых средств.