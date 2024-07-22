Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей

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Как правильно делать пилинг в домашних условиях: простые советы и рецепты

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Пилинг является важной частью регулярного ухода за кожей, так как он позволяет очистить кожу от омертвевших клеток, улучшить цвет лица, сузить поры и замедлить процесс старения. Однако, качественная процедура пилинга в салонах красоты стоит дорого, поэтому ее можно провести и в домашних условиях.

Как правильно делать пилинг в домашних условиях: простые советы и рецепты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сахар является одним из самых популярных компонентов для скраба, поскольку он улучшает качество кожи. Для этого нужно нанести на влажную кожу любое средство для умывания, а затем массажными движениями нанести небольшое количество сахара.

Еще одним эффективным способом является пилинг на основе обычного кофе и рисовой муки. Для этого дважды в неделю стоит баловать кожу смесью кофе, рисовой муки, сливок и натурального йогурта, оставляя ее на лице на 10 минут. Этот пилинг выполняет также функцию натуральной маски.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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