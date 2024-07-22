Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей

Пилинг является важной частью регулярного ухода за кожей, так как он позволяет очистить кожу от омертвевших клеток, улучшить цвет лица, сузить поры и замедлить процесс старения. Однако, качественная процедура пилинга в салонах красоты стоит дорого, поэтому ее можно провести и в домашних условиях.
Сахар является одним из самых популярных компонентов для скраба, поскольку он улучшает качество кожи. Для этого нужно нанести на влажную кожу любое средство для умывания, а затем массажными движениями нанести небольшое количество сахара.
Еще одним эффективным способом является пилинг на основе обычного кофе и рисовой муки. Для этого дважды в неделю стоит баловать кожу смесью кофе, рисовой муки, сливок и натурального йогурта, оставляя ее на лице на 10 минут. Этот пилинг выполняет также функцию натуральной маски.
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