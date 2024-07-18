Как использовать кукурузные рыльца для роста волос: простые рецепты

Советы, как использовать кукурузные рыльца для роста волос

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы улучшить состояние волос и ускорить их рост, можно использовать кукурузные рыльца.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Чай

Употребление чая из кукурузных рылец может питать волосы изнутри.

Возьмите чашку воды и доведите её до кипения. Добавьте одну столовую ложку свежих или сушёных кукурузных рыльцев и дайте настояться в течение 10 минут. Процедите чай и подсластите его мёдом или сахаром, если хотите. Пить его можно горячим или со льдом один-два раза в день.

Ополаскиватель для волос

Заварите небольшую горсть кукурузных рыльцев в кипящей воде около 10 минут. Процедите их и вотрите полученную жидкость в кожу головы. Оставьте на 30 минут, а затем смойте. Вы можете делать эту процедуру один или два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Шампунь

Добавьте несколько столовых ложек кукурузных рыльцев в свой любимый шампунь. Массирующими движениями нанесите его на кожу головы и волосы, а затем смойте.

Маска для волос

Смешайте кукурузные рыльца и простой йогурт в равных частях. Оставьте смесь на волосах и коже головы в течение 20 минут. Смойте тёплой водой.