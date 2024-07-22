Вы всё еще сушите лицо полотенцем: почему его не следует использовать

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Почему использование полотенца после умывания может быть вредным для кожи

1:16
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Умывание является основным этапом очищения кожи, который трудно переоценить. Часто для этого используются специальные щеточки и средства, помогающие эффективно удалить загрязнения.

Почему использование полотенца после умывания может быть вредным для кожи
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Однако важной частью ухода является и способ сушки кожи после умывания. Эксперты предупреждают, что привычное использование обычного полотенца может нанести вред коже.

Полотенце, даже после стирки, при многократном использовании становится источником бактерий и загрязнений. Эти микроорганизмы могут привести к появлению прыщей и забиванию пор, что ухудшает состояние кожи.

Даже при хранении в ванной комнате или на полке полотенце впитывает вредные микроорганизмы, что негативно сказывается на коже. Вместо использования полотенца, рекомендуется дать лицу высохнуть естественным путем.

Это занимает всего 5-7 минут, после чего можно приступать к нанесению тонизирующих и увлажняющих средств. Если времени не хватает, лучше использовать одноразовые салфетки или бумажные полотенца. Это позволит избежать появления прыщей и улучшит общий уход за кожей.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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