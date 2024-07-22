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Почему нужно принимать холодный душ каждый день

Как холодный душ влияет на иммунитет и эмоциональное состояние

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При каждом приеме душа стоит хотя бы полминуты постоять под холодной водой (выше 10 градусов). Это возможно только при отсутствии проблем со здоровьем, особенно с сердцем.

Как холодный душ влияет на иммунитет и эмоциональное состояние
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Холодная вода улучшает иммунитет, замедляет старение, улучшает качество кожи и эмоциональное состояние. Начинать стоит с нескольких секунд, постепенно увеличивая время до полминуты.

Холодные водные процедуры могут укрепить защитные силы организма, замедлить клеточное старение, сохранить влагу в коже и улучшить настроение, избавляя от депрессии и негативных эмоций.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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