Почему нужно принимать холодный душ каждый день

При каждом приеме душа стоит хотя бы полминуты постоять под холодной водой (выше 10 градусов). Это возможно только при отсутствии проблем со здоровьем, особенно с сердцем.
Холодная вода улучшает иммунитет, замедляет старение, улучшает качество кожи и эмоциональное состояние. Начинать стоит с нескольких секунд, постепенно увеличивая время до полминуты.
Холодные водные процедуры могут укрепить защитные силы организма, замедлить клеточное старение, сохранить влагу в коже и улучшить настроение, избавляя от депрессии и негативных эмоций.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.