7 советов, как получить красивую, сияющую кожу

Советы, как сделать кожу сияющей

2:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы знаете, что ничто не выглядит лучше, чем красивая кожа. Вы можете наносить тональный крем или бронзер сколько угодно, но ваша кожа никогда не будет здоровой и красивой, пока вы не позаботитесь о ней.

Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Вот несколько советов, которые помогут сделать цвет лица идеальным.

Ешьте авокадо

Авокадо — лучшая пища для вашей кожи. Оно богато полезными жирами и антиоксидантами, которые помогают сохранить вашу кожу здоровой.

На самом деле, исследование показало, что люди, употребляющие авокадо, имели значительно более высокие уровни антиоксидантных витаминов А, С и Е в крови. Витамины и жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, придадут вам естественное сияние.

Масло авокадо всегда является хорошим выбором для приготовления пищи. Некоторые лосьоны для кожи содержат масло авокадо.

Увлажнение

Сохраняйте кожу увлажненной, чтобы она выглядела моложе. Это особенно важно, если у вас сухая кожа. Но, даже если у вас жирная кожа, увлажняющий крем все равно необходим.

Держитесь подальше от крема, содержащего парабены. Лучше выбирайте тот, который содержит гиалуроновую кислоту и диметикон.

Выбирайте осветляющие ингредиенты для ухода за кожей

Вы также должны использовать правильные средства по уходу за кожей для вашего типа кожи.

Витамин С является антиоксидантом, который помогает защитить кожу от повреждений, а также способствует осветлению кожи.

Ниацинамид — ещё один ингредиент, который отлично подходит для осветления кожи. Это форма витамина B3, которая выравнивает кожу и придаёт ей здоровое сияние.

Миндальная кислота — это альфа-гидроксикислота, которая помогает отшелушивать кожу и улучшать внешний вид.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

Хотя может показаться нелогичным наносить слой солнцезащитного крема на лицо, когда вы пытаетесь получить сияние, использование солнцезащитного крема на самом деле может помочь вам добиться этого.

Когда вы наносите солнцезащитный крем, вы защищаете свою кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей солнца. В результате вредного воздействия лучей на кожу могут развиться преждевременные морщины, раннее старение и даже рак кожи.

Многие солнцезащитные кремы содержат такие ингредиенты, как диоксид титана и оксид цинка, которые отражают свет и помогают придать коже лёгкое мерцание.