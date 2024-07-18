Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ханна призналась, что ревнует мужа к работе
Жена Евгения Петросяна вышла на улицу в платье, сшитом 18 лет назад
Санкции ЕС не сработали: московские магазины полны товаров
Экономика ретроавтомобилей: как оценивается стоимость "капсул времени"
Экс-солистка Reflex Женя Малахова показала фигуру спустя шесть дней после родов
Вкусное итальянское блюдо: фетучини с курицей и грибами в сливочном соусе
Почему важно общаться с таксистом во время путешествий
Топ-10 самых продаваемых игр в Европе за первое полугодие 2024 года
Певица Саша Савельева уверена, что родителям необходим отдых без детей
7 советов, как получить красивую, сияющую кожу

Советы, как сделать кожу сияющей

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Вы знаете, что ничто не выглядит лучше, чем красивая кожа. Вы можете наносить тональный крем или бронзер сколько угодно, но ваша кожа никогда не будет здоровой и красивой, пока вы не позаботитесь о ней.

Советы, как сделать кожу сияющей
Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Вот несколько советов, которые помогут сделать цвет лица идеальным.

Ешьте авокадо

Авокадо — лучшая пища для вашей кожи. Оно богато полезными жирами и антиоксидантами, которые помогают сохранить вашу кожу здоровой.

На самом деле, исследование показало, что люди, употребляющие авокадо, имели значительно более высокие уровни антиоксидантных витаминов А, С и Е в крови. Витамины и жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, придадут вам естественное сияние.

Масло авокадо всегда является хорошим выбором для приготовления пищи. Некоторые лосьоны для кожи содержат масло авокадо.

Увлажнение

Сохраняйте кожу увлажненной, чтобы она выглядела моложе. Это особенно важно, если у вас сухая кожа. Но, даже если у вас жирная кожа, увлажняющий крем все равно необходим. 

Держитесь подальше от крема, содержащего парабены. Лучше выбирайте тот, который содержит гиалуроновую кислоту и диметикон.

Выбирайте осветляющие ингредиенты для ухода за кожей

Вы также должны использовать правильные средства по уходу за кожей для вашего типа кожи. 

Витамин С является антиоксидантом, который помогает защитить кожу от повреждений, а также способствует осветлению кожи.

Ниацинамид — ещё один ингредиент, который отлично подходит для осветления кожи. Это форма витамина B3, которая выравнивает кожу и придаёт ей здоровое сияние.

Миндальная кислота — это альфа-гидроксикислота, которая помогает отшелушивать кожу и улучшать внешний вид. 

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

Хотя может показаться нелогичным наносить слой солнцезащитного крема на лицо, когда вы пытаетесь получить сияние, использование солнцезащитного крема на самом деле может помочь вам добиться этого.

Когда вы наносите солнцезащитный крем, вы защищаете свою кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей солнца. В результате вредного воздействия лучей на кожу могут развиться преждевременные морщины, раннее старение и даже рак кожи.

Многие солнцезащитные кремы содержат такие ингредиенты, как диоксид титана и оксид цинка, которые отражают свет и помогают придать коже лёгкое мерцание.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти Любовь Степушова Поджоги машин военкомов начали распространяться по всей Украине Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Последние материалы
Сербия собирается обеспечить ЕС стратегически важным металлом
Крымский чиновник признан виновным в нанесении ущерба на 110 млн рублей
Телеведущая Елена Николаева опубликовала фото в купальнике, ослушавшись мужа
Певица Слава подколола Ларису Долину из-за букета цветов
Эксперт по IT-безопасности Артимович признал обязательным использование антивируса
Почему некоторые кошки боятся огурцов: у них есть на то веские причины
Певец Дима Билан признался, что боялся толпы и высоты
Без поддержки американского дрона RQ-4 Global Hawk ВСУ ослепли в Чёрном море
Центр народной дипломатии открывает партнёрский Русский дом в Нигере
Советы, как сделать кожу сияющей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников