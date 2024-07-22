Вот почему вы должны повторно использовать чайные пакетики каждый день

Повторное использование чайной заварки: лайфхаки для красоты

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие предпочитают согревающий чай, но не все знают, что использованную заварку или пакетики можно эффективно использовать повторно. Например, натуральный чай без сахара отлично подходит для подкормки растений.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Полив чаем способствует улучшению состояния зелени. Также чайные пакетики могут быть полезны для ухода за кожей благодаря антиоксидантам, что поможет в тонизировании кожи и профилактике прыщей.

Для устранения неприятного запаха из спортивной обуви достаточно оставить сухие чайные пакетики на ночь. Эти простые, но эффективные лайфхаки помогут вам извлечь максимум пользы из каждого пакетика чая.