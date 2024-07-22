Не подпиливайте ногти после душа: узнайте почему

Многие женщины считают пилочку для ногтей простым маникюрным инструментом, не задумываясь о правилах её использования. Однако существует несколько важных нюансов, о которых стоит помнить.
Использовать пилочку следует только на сухих ногтях, так как влажные ногти легко ломаются. Кроме того, пилку нужно двигать в одном направлении, начиная с верхней части ногтевой пластины до основания, где находится белый "полукруг".
Форма ногтей также играет важную роль, и, хотя популярны овальные и миндалевидные формы, квадратная форма является оптимальной для простоты и хорошего результата.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.