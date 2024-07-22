Этот простой рецепт спасёт ваши волосы лучше дорогих процедур

Как остановить выпадение волос с помощью простой горчичной маски

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Роскошные волосы — это гордость любой женщины, и для их поддержания появилось множество салонных процедур. Однако профессиональный уход не всегда доступен по финансовым причинам, поэтому стоит обратить внимание на эффективные народные средства.

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Одним из таких средств является маска с горчицей. Для ее приготовления требуется смешать по две столовые ложки порошка горчицы и жидкого меда, добавить столько же оливкового или миндального масла и один желток.

Затем ввести по одной ампуле витаминов А и Е, доведя смесь до однородного состояния. Маска наносится на корни волос и распределяется по длине, держится полчаса, после чего смывается теплой водой. Процедуру рекомендуется повторять раз в неделю в течение нескольких месяцев для достижения максимального эффекта.