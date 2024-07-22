Как зубная щётка может избавить вас от морщин и прыщей

Как избавиться от морщин и прыщей с помощью зубной щётки

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возрастные изменения и несовершенства кожи могут негативно влиять на внешний вид, но существует множество процедур по уходу за кожей, которые могут помочь. Профессиональные услуги по уходу за лицом могут быть дорогими и недоступными для всех.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Однако мало кто знает, что избавиться от морщин и прыщей можно с помощью обычной зубной щетки. Для этого нужно приобрести новую мягкую или средней жесткости щетку, или использовать продезинфицированную старую.

Сначала нужно распарить лицо, добавив в кипящую воду травы и эфирные масла. Затем нанести пилинг на щетку и мягко обработать кожу, уделяя внимание лбу, носу и подбородку. После процедуры необходимо умыться и нанести увлажняющий крем. Регулярное использование этого метода значительно улучшит состояние кожи.