Удивительный способ продлить запах духов, о котором вы не знали

Кто не любит окутать себя любимым ароматом перед выходом из дома? Все же мужчины и женщины активно используют парфюм как важный элемент завершенного образа.
Но часто бывает, что к концу дня запах становится менее выразительным или вовсе исчезает. Чтобы продлить магию аромата на весь день, есть простой способ. Нанесите немного вазелина на участки кожи, куда вы обычно наносите духи, такие как шея или запястья, а затем распылите парфюм поверх.
Вазелин поможет удерживать запах в течение длительного времени, блокируя его улетучивание. Этот простой трюк позволит вам наслаждаться любимым ароматом на протяжении всего дня.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.