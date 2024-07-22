Удивительный способ продлить запах духов, о котором вы не знали

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Продлеваем аромат: простой трюк для долгого запаха

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Моя семья » Красота и стиль

Кто не любит окутать себя любимым ароматом перед выходом из дома? Все же мужчины и женщины активно используют парфюм как важный элемент завершенного образа.

Продлеваем аромат: простой трюк для долгого запаха
Фото: Freepik by freepik, PDM

Но часто бывает, что к концу дня запах становится менее выразительным или вовсе исчезает. Чтобы продлить магию аромата на весь день, есть простой способ. Нанесите немного вазелина на участки кожи, куда вы обычно наносите духи, такие как шея или запястья, а затем распылите парфюм поверх.

Вазелин поможет удерживать запах в течение длительного времени, блокируя его улетучивание. Этот простой трюк позволит вам наслаждаться любимым ароматом на протяжении всего дня.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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