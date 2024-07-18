Здоровая и чистая: правильный уход за кожей после спортивной нагрузки — советы специалиста

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Как правильно ухаживать за кожей после тренировки: советы дерматолога

1:28
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Занятия спортом, будь то утренние или вечерние, требуют правильного ухода за кожей после тренировки. Пот, выделяющийся во время упражнений, может привести к закупорке пор, акне и даже инфекциям из-за бактерий, присутствующих в тренажерных залах. Чтобы минимизировать риски, важно хорошо умыться после тренировки.

Как правильно ухаживать за кожей после тренировки: советы дерматолога
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Мягкое очищение лица удаляет жир и бактерии, предотвращая высыпания. Дерматолог советует проводить двойное очищение с использованием средств на основе масла и воды. Если у вас нет времени, можно использовать салфетки с мицеллярной водой. Также рекомендуется регулярное отшелушивание кожи лица и тела с использованием эксфолиантов, содержащих альфа- и бета-гидроксикислоты или салициловую кислоту.

После тренировки кожа может быть обезвожена, и ей необходимо восстановить влагу. Для этого подойдут мисты и увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой, зеленым чаем или розовой водой. Обязательно наносите легкий увлажняющий крем и пейте много воды для внутренней гидратации. Нанесение солнцезащитного крема важно круглый год, особенно при использовании отшелушивающих средств. Если вы тренируетесь на открытом воздухе, используйте солнцезащитный крем до тренировки, чтобы защитить кожу от УФ-излучения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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