Использование косметики правильным образом позволяет не только создавать яркие образы для вечерних выходов, но и поддерживать деловой имидж в рабочие будни. Основой любого макияжа, включая деловой, является ухоженная кожа. Уход за ней следует начинать с утреннего очищения и увлажнения. Лимфодренажный массаж помогает справиться с утренними отеками.
Макияж начинается с нанесения тонального крема с натуральным финишем, чтобы избежать эффектов маски или блеска, которые неуместны для делового образа. Консилер помогает замаскировать прыщики и покраснения, и его необходимо зафиксировать пудрой для стойкости в течение дня.
Важной частью делового макияжа является придание лицу свежего вида, особенно в области вокруг глаз, где усталость может проявляться синеватым оттенком. Консилер со светоотражающими частицами помогает подсветить эту зону. Светлые сияющие тени на внутренний уголок глаза освежают взгляд.
Кремовые румяна в персиковых и светло-розовых оттенках добавляют естественный румянец, избегая чрезмерно темных и ярких оттенков, которые могут старить.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.