Искусство делового макияжа: советы от звёздного визажиста

Пошаговый гид по созданию идеального делового макияжа

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование косметики правильным образом позволяет не только создавать яркие образы для вечерних выходов, но и поддерживать деловой имидж в рабочие будни. Основой любого макияжа, включая деловой, является ухоженная кожа. Уход за ней следует начинать с утреннего очищения и увлажнения. Лимфодренажный массаж помогает справиться с утренними отеками.

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Макияж начинается с нанесения тонального крема с натуральным финишем, чтобы избежать эффектов маски или блеска, которые неуместны для делового образа. Консилер помогает замаскировать прыщики и покраснения, и его необходимо зафиксировать пудрой для стойкости в течение дня.

Важной частью делового макияжа является придание лицу свежего вида, особенно в области вокруг глаз, где усталость может проявляться синеватым оттенком. Консилер со светоотражающими частицами помогает подсветить эту зону. Светлые сияющие тени на внутренний уголок глаза освежают взгляд.

Кремовые румяна в персиковых и светло-розовых оттенках добавляют естественный румянец, избегая чрезмерно темных и ярких оттенков, которые могут старить.