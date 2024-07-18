Модные стрижки 2024: слои, пикси и боб остаются в тренде

Стилисты называют актуальные прически 2024 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2024 году тренды в женских стрижках продолжают разнообразиться, охватывая слоистые стрижки, пикси и различные варианты боба. Лилия Левина, парикмахер и стилист, подчеркнула, что градуированные стрижки, такие как шегги и маллет, остаются особенно востребованными среди клиенток. Эти стрижки добавляют объем и текстуру волосам, что делает образы более динамичными и стильными.

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Она также отметила, что короткие женские стрижки пикси с несведенными зонами пользуются стабильной популярностью. Этот стиль сочетает краткость в задней части головы с длинной макушкой, что придает образу смелости и современности.

В то же время стрижки с прямым срезом и ровными волосами одной длины уже утратили свою актуальность. Сегодня модные тренды предполагают более текстурированные и сложные варианты, которые подчеркивают индивидуальность и стильность каждой женщины.