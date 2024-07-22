Способы навсегда избавиться от жирных волос

Эксперт Калинина: как справиться с жирными волосами

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы играют ключевую роль в создании образа, и ухоженные волосы необходимы для хорошего внешнего вида. Однако частое мытье может привести к тому, что волосы быстро становятся жирными и неопрятными.

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Эксперт Анастасия Калинина предлагает несколько простых способов для борьбы с этой проблемой. Во-первых, избегайте использования слишком горячей воды и периодически меняйте шампуни. Полезно ополаскивать волосы раствором уксуса или лимонного сока с добавлением эфирных масел.

Избегайте горячих приборов для укладки и используйте сухой шампунь или крахмал для экстренного удаления жирности. Осветление волос также может помочь. Правильное питание и отказ от вредных привычек улучшат состояние волос. Используйте настои лекарственных растений и делайте глиняные обертывания.