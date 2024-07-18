Как избежать визуального увеличения объема: советы стилиста

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Ошибки в создании образа: что визуально делает нас полнее

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Контрастные сочетания, крупные принты в области проблемных зон, застегнутые кардиганы и пиджаки визуально делают образ полнее. Стилист Мария Абабкова поясняет, что при создании образа не следует обтягивать проблемные зоны тела. Например, если имеется лишний вес в области живота, лучше надеть просторную блузку или футболку и свободные брюки или джинсы. Заправлять верхнюю одежду в брюки также не стоит, так как это подчеркнет неидеальную область талии. Следует избегать контрастных сочетаний ярких цветов и крупных принтов, которые привлекают внимание к проблемной зоне и делают ее визуально крупнее.

Ошибки в создании образа: что визуально делает нас полнее
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Кроме того, края одежды не должны пересекать фигуру в самых широких местах. Например, юбки или платья миди, длиной ниже колен, не должны заканчиваться в самом широком месте икроножной мышцы. Лучше выбрать вариант с краем чуть выше или ниже этой области. Этот принцип также касается рукавов: их горизонталь не должна пересекать руки в самом широком месте. Если руки неидеальны, лучше выбрать одежду со свободным рукавом длиной до локтя, чтобы они казались изящнее.

Распашные предметы гардероба не стоит носить застегнутыми, так как это делает верхнюю часть силуэта более массивной. Распахнутый пиджак или кардиган создают две вертикальные линии, которые визуально делают фигуру стройнее. Прием с цветовой вертикалью также помогает скорректировать силуэт: верхняя и нижняя части наряда должны совпадать по оттенку, чтобы вытянуть силуэт и добавить рост. Контраст между верхней и нижней частью одежды делает человека ниже и полнее, поэтому классическое сочетание светлой блузки и темного верха не является удачным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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