Кондиционеры-спреи: защита и уход за волосами летом

Как сохранить волосы здоровыми и шелковистыми в летний сезон

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом волосы ежедневно подвергаются воздействию солнца, ветра, морской и хлорированной воды, что приводит к накоплению повреждений. Для сохранения шелковистости и гладкости волос необходимо правильно их защищать, используя кондиционеры-спреи, которые не нужно смывать.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Кондиционер-спрей увлажняет сухие волосы, делая их эластичными и менее ломкими благодаря увлажнителям и эмолентам в составе. Он также облегчает распутывание волос, добавляя скольжение, что уменьшает трение и предотвращает заломы при расчесывании. Кондиционер можно использовать как на влажных, так и на сухих волосах, что делает его удобным для укладки между мытьем.

Кондиционер-спрей защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды, укрепляя кутикулу и создавая барьер из натуральных масел, который защищает от суровых температур, ветра и ультрафиолетовых лучей. Антиоксиданты в составе помогают нейтрализовать повреждения от солнца.

Это средство идеально подходит для борьбы с пушистостью, придавая волосам гладкость и блеск, а также восстанавливает упругость вьющихся от природы волос, делая их более четкими и увлажненными. Вьющиеся волосы, из-за своей пористой структуры, теряют влагу в течение дня, но кондиционер помогает сохранить их эластичность.

Для максимальной эффективности кондиционер-спрей следует наносить перед сушкой феном или укладкой, уделяя больше внимания кончикам волос и меньше корням. Используйте пальцы, щетку для распутывания или расческу с широкими зубьями для удаления колтунов без ломкости волос.