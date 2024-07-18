Три распространённых мифа об акне: правда и вымысел

Развенчиваем мифы об акне: что действительно помогает

Угревая болезнь может приносить значительный психологический дискомфорт, поскольку скрыть неровности кожи сложно даже с помощью профессиональной косметики. Для эффективной борьбы с этой проблемой необходимо обращаться к специалистам. Мы же собрали основные мифы об акне, которые иногда ухудшают ситуацию.

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Первый миф заключается в том, что загар помогает справиться с акне. На самом деле, загар может только ухудшить состояние кожи. После пребывания на солнце кожа уплотняется, что затрудняет выход секрета на поверхность, приводя к новым воспалениям и черным точкам. Людям, склонным к гиперкератозу, следует быть особенно осторожными и обязательно использовать некомедогенный санскрин.

Второй миф утверждает, что акне пройдет само. В подростковом возрасте, когда происходят гормональные изменения, акне действительно может со временем исчезнуть, но это не означает, что нужно сидеть сложа руки. Рекомендуется обратиться к дерматологу, чтобы получить программу ухода за проблемной кожей. Если акне появляется во взрослом возрасте, медлить не стоит, так как быстрое выявление причины ускорит и упростит лечение.

Третий миф гласит, что акне возникает у тех, кто редко умывается. Это абсолютное заблуждение. Неправильный уход за кожей может создать дополнительные проблемы, но не является причиной акне. Причин заболевания может быть много, и самолечение не поможет. Лучше обратиться к грамотному специалисту, чтобы избежать возможных шрамов, для лечения которых понадобятся лазерная шлифовка и тяжелые пилинги.