Стильные прически для пляжа: советы эксперта

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Летние тренды: простые и удобные прически на каждый день

1:09
Моя семья » Красота и стиль

В жаркую погоду лучше всего убрать волосы, не тратя много времени на прическу. Стилист Виктория Максимова делится трендовыми и удобными вариантами причесок для пляжа.

Летние тренды: простые и удобные прически на каждый день
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Одним из популярных решений стали заколки-крабики, которые вновь обрели популярность. Рекомендуется использовать крабики среднего и маленького размера для разнообразных причесок, включая более сложные вечерние варианты. Шелковый платок или косынка могут стать стильной альтернативой ободкам и заколкам, создавая не только модный образ, но и защищая голову от солнечных лучей.

Еще одним трендовым вариантом является пучок-петля, который подходит не только для пляжа, но и для города или офиса. Для создания пучка нужно собрать высокий хвост, сложить его пополам, обмотать свободные волосы вокруг основания хвоста и закрепить резинкой. Разнообразные косички, хотя и требуют больше времени, станут удобным и освежающим вариантом прически. В этом сезоне актуальны объемные косы с прядями около лица.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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