Как справиться с солнечными ожогами: практические рекомендации

Эффективные домашние средства от солнечных ожогов: советы дерматолога

3:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето в этом году радует нас возможностью проводить много времени на солнце. Однако вместе с приятными прогулками на свежем воздухе приходит и неизбежная проблема — солнечные ожоги. Даже знаменитости, такие как Ким Кардашьян, не застрахованы от этой неприятности. К счастью, существует множество домашних средств для снятия жжения, зуда и шелушения, возникающих при солнечных ожогах. Безрецептурные анальгетики могут помочь справиться с болью, но если она сильная, или если присутствуют признаки обезвоживания или высокая температура, стоит обратиться к врачу.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Одним из самых простых способов снять воспаление кожи при солнечных ожогах является использование прохладной воды. Охлаждение пораженного участка кожи, например, погружением в океан, озеро или ручей, может принести немедленное облегчение. Однако следует избегать хлорированных бассейнов и прямого прикладывания льда, чтобы не усугубить состояние кожи. Ванна с прохладной водой поможет успокоить кожу.

Пищевая сода и овсянка также могут быть полезны. Добавление нескольких столовых ложек пищевой соды в ванну с прохладной водой и принятие ее в течение 15-20 минут минимизирует повреждения от солнца. Овсяные хлопья помогают сохранять естественную влагу кожи и снимают раздражение. После ванны рекомендуется аккуратно промокнуть кожу полотенцем, не тереть ее.

Гель алоэ вера, веками использовавшийся для лечения различных болезней, также эффективен при солнечных ожогах. Нанесение геля прямо на кожу обеспечивает мгновенное, успокаивающее облегчение. Если нет доступа к растению, можно использовать 100-процентный гель алоэ вера, который можно найти в аптеках.

Ромашковый чай обладает успокаивающими свойствами как для нервов, так и для обожженной кожи. Остывший чай, нанесенный на кожу с помощью мягкой ткани, смягчает ожоги. Однако людям с аллергией на пыльцу следует избегать этого средства.

Яблочный уксус может помочь снять жжение от легких ожогов при добавлении его в прохладную воду для купания, но его высокая кислотность может ухудшить ситуацию у людей с чувствительной кожей и у маленьких детей. Лучше не использовать этот метод для серьезных ожогов.

Во время восстановления кожи следует носить свободную одежду из натуральных волокон, таких как хлопок или бамбук, чтобы кожа могла дышать. Пить много воды также важно для восполнения потерь влаги, вызванных пребыванием на солнце. Рекомендуется выпивать восемь-десять стаканов воды в день.

Увлажняющий крем поможет предотвратить или минимизировать шелушение кожи после солнечных ожогов. Лучше использовать средства без запаха и красителей, предназначенные для чувствительной кожи.