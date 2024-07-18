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Обувь на лето и начало осени: советы эксперта

Модная обувь: что выбрать этим летом и осенью

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Летом стоит вложиться в качественную обувь, которая прослужит долго. Эксперт-стилист Вячеслав Дорошин подскажет актуальные модели для оставшегося лета и расскажет о вариантах, которые можно носить в начале теплой осени.

Модная обувь: что выбрать этим летом и осенью
Фото: flickr.com by Дэн Фой, CC BY 2.0

В тренде остаются ретро-кеды с весны, они прекрасно подходят для повседневных образов и позволяют создать трендовый стиль. Рекомендуются модели с цветными вставками или монохромные кеды в ретро-стиле, которые будут шикарно сочетаться с белым платьем.

Лоферы заменили балетки этим летом благодаря своей удобной конструкции с жесткими боками, которые удерживают ногу. Они отлично сочетаются как с юбками, так и с брюками со стрелками, что делает их незаменимыми в летне-осеннем гардеробе.

Слингбэки с закрытым мысом и открытой пяткой с ремешком являются хитом сезона. Эксперт советует продолжать носить их в сентябре, пока на улице сухо, сочетая с юбками и платьями любой длины, подбирая уместный каблук для каждого случая.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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