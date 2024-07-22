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Домашняя косметология: как крахмал поможет вам выглядеть моложе

Простая и доступная маска для лица из крахмала: как приготовить

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Крахмал часто используется в кулинарии для придания продуктам особой консистенции, но его применение в домашней косметологии менее известно. С помощью крахмала можно достичь эффектов, сравнимых с дорогими салонными процедурами.

Простая и доступная маска для лица из крахмала: как приготовить
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Для этого готовят специальную маску для лица, которая значительно улучшает внешний вид кожи. Маску рекомендуется начать использовать за несколько дней до важного мероприятия.

Процедура проводится трижды. Для приготовления маски необходимо смешать большую ложку крахмала с 100 мл горячего зеленого чая, не снимая с плиты до получения однородной консистенции.

Затем добавляют ложку жирной сметаны и несколько ложек натурального морковного сока. Маска наносится на очищенную кожу на 15 минут, можно также использовать ее для зоны декольте.

Процедура укрепляет тонус кожи, обладает омолаживающим действием и устраняет небольшие возрастные изменения. Также кожа становится чище и теряет жирный блеск, лицо выглядит ухоженным и отдохнувшим.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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