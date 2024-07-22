Простые способы превратить бюджетный крем в элитное средство ухода

Как улучшить недорогой крем для лица с помощью простых добавок

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей лица является важной частью ежедневного ухода, способствующей улучшению состояния кожи, избавлению от сухости и предотвращению преждевременного старения.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery, CC BY 2.0

Не у всех есть возможность приобретать дорогую профессиональную косметику, но даже недорогой крем можно сделать эффективным, добавив в него полезные компоненты.

Эфирное масло чайного дерева помогает справляться с несовершенствами кожи благодаря своим антибактериальным свойствам. Косметическое масло облепихи борется с признаками старения и улучшает тон кожи.

Масло кунжута, хоть и дорогое, способствует регенерации кожи, защите от ультрафиолета и замедляет старение. Миндальное масло насыщает кожу влагой и защищает от старения, что особенно полезно для сухой кожи.

Витамин С в жидком виде помогает защитить кожу от неблагоприятных условий, придавая ей ухоженный вид. Витамин Е, добавленный в крем в количестве 6-7 капель на 100 мл, эффективно борется со старением.

Масло зародышей пшеницы подходит для любого типа кожи, помогая сократить возрастные изменения и защищая от солнечных лучей. Таким образом, простые и доступные компоненты могут значительно улучшить качество недорогого крема, обеспечивая коже необходимый уход и защиту.