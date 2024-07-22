Почему ваше лицо страдает от неправильного очищения

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Проблемы с кожей: что вы делаете не так при очищении

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Моя семья » Красота и стиль

Очищение кожи — ключевой этап ухода за лицом, необходимый для удаления грязи, пота и косметики, что помогает сохранять кожу молодой и ухоженной. Однако часто совершаются ошибки, которые могут нанести вред.

Проблемы с кожей: что вы делаете не так при очищении
Фото: Freepik is licensed under Free license

Во-первых, многие женщины чрезмерно полагаются на очищающие салфетки, которые не обеспечивают полноценного очищения, что может привести к появлению прыщей. Во-вторых, использование полотенца после умывания требует особой чистоты текстиля, иначе кожа может пострадать.

В-третьих, не всегда стоит покупать специализированные пенки или эмульсии — хорошее мыло может стать отличной альтернативой. И, наконец, использование пилингов и скрабов чаще двух раз в неделю ухудшает состояние кожи. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить кожу здоровой и сияющей.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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