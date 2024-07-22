Пользуетесь только шампунем: что на самом деле работает

Правильный уход за волосами: почему нужно мыть голову не только шампунем

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шампунь выполняет основную функцию — очищение, однако он подсушивает волосы и кожу головы. Для увлажнения и защиты используются бальзамы, маски и термозащита.

Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Волосы невозможно вылечить или восстановить, но грамотный уход делает их здоровыми и блестящими. Бальзамы закрывают кутикулу и облегчают расчесывание, маски питают волосы и восстанавливают их в сложные сезоны.

Спреи и масла помогают справиться с различными проблемами волос, но с маслами нужно быть осторожнее из-за силиконов. Термозащиту нужно выбирать качественную. Сухой шампунь и частое использование кератина и ботокса могут повредить волосы.

Средства масс-маркета часто содержат сульфаты и силиконы, которые могут негативно влиять на волосы. Лучше использовать профессиональные марки.