Пользуетесь только шампунем: что на самом деле работает

Шампунь выполняет основную функцию — очищение, однако он подсушивает волосы и кожу головы. Для увлажнения и защиты используются бальзамы, маски и термозащита.
Волосы невозможно вылечить или восстановить, но грамотный уход делает их здоровыми и блестящими. Бальзамы закрывают кутикулу и облегчают расчесывание, маски питают волосы и восстанавливают их в сложные сезоны.
Спреи и масла помогают справиться с различными проблемами волос, но с маслами нужно быть осторожнее из-за силиконов. Термозащиту нужно выбирать качественную. Сухой шампунь и частое использование кератина и ботокса могут повредить волосы.
Средства масс-маркета часто содержат сульфаты и силиконы, которые могут негативно влиять на волосы. Лучше использовать профессиональные марки.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.