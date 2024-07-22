Ошибки бритья, из-за которых появляется раздражение

Причины раздражения после бритья и способы его избежать

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Раздражение после бритья является распространенной проблемой, которая может причинить значительный дискомфорт. Основные причины раздражения включают:

Фото: flickr.com by Lara604, CC BY 2.0

отсутствие подготовки кожи теплой водой перед бритьем,

использование тупой бритвы,

бритье против направления роста волос,

сильное давление на бритву,

использование некачественных кремов или гелей для бритья,

слишком частое бритье,

тип кожи.

Для предотвращения раздражения рекомендуется:

умываться теплой водой перед бритьем,

использовать острые лезвия,

бриться по направлению роста волос,

не прилагать сильное давление на бритву,

выбирать качественные средства для бритья,

соблюдать разумные интервалы между бритьем,

учитывать особенности своей кожи.

Если раздражение уже появилось, необходимо охладить кожу, умываясь холодной водой или делая ледяной компресс, увлажнить поврежденные участки специальным гелем или кремом, и избегать повторного бритья до полного прекращения раздражения.