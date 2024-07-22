Мифы о красоте, в которые вы до сих пор верите

Мифы красоты: что действительно работает, а что нет

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщины значительно улучшили свои знания в области косметики и косметологии, что позволяет им поддерживать разговор на практически профессиональном уровне. Однако многие мифы о красоте продолжают существовать, несмотря на широкую осведомленность:

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Волосы нельзя "вылечить", так как они мертвы, и дорогие средства лишь приглаживают чешуйки, создавая иллюзию здоровья.

Шампуни и гели для душа с витаминами неэффективны из-за короткого времени контакта с кожей.

Косметика от морщин действует только на поверхностный слой кожи, а средства от целлюлита просто увлажняют её.

Бесплатные дорогие процедуры часто оказываются мошенничеством.

Мезотерапия имеет краткосрочный эффект, а фейс-фитнес бесполезен и даже вреден.

Возрастающая популярность экологичного подхода привела к появлению многочисленных "чудо-тренеров", предлагающих программы естественного омоложения без научного обоснования.