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Мифы о красоте, в которые вы до сих пор верите

Мифы красоты: что действительно работает, а что нет

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Женщины значительно улучшили свои знания в области косметики и косметологии, что позволяет им поддерживать разговор на практически профессиональном уровне. Однако многие мифы о красоте продолжают существовать, несмотря на широкую осведомленность:

Мифы красоты: что действительно работает, а что нет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • Волосы нельзя "вылечить", так как они мертвы, и дорогие средства лишь приглаживают чешуйки, создавая иллюзию здоровья.
  • Шампуни и гели для душа с витаминами неэффективны из-за короткого времени контакта с кожей.
  • Косметика от морщин действует только на поверхностный слой кожи, а средства от целлюлита просто увлажняют её.
  • Бесплатные дорогие процедуры часто оказываются мошенничеством.
  • Мезотерапия имеет краткосрочный эффект, а фейс-фитнес бесполезен и даже вреден.
  • Возрастающая популярность экологичного подхода привела к появлению многочисленных "чудо-тренеров", предлагающих программы естественного омоложения без научного обоснования.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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